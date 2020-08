Nach Königsklassen-Qualifikation : Kein Wechsel zu Real Madrid: Eduardo Camavinga bleibt bei Stade Rennes

Real Madrid ist an Eduardo Camavinga (17) interessiert. Der französische Youngster soll als Backup für Casemiro (28) kommen und könnte langfristig dessen Erbe übernehmen. Der spanische Rekordmeister kann seine Bemühungen aber einstellen. Zumindest vorerst.

Eduardo Camavinga (17) steht bei Real Madrid auf dem Einkaufszettel. Bereits im Januar versuchte der spanische Rekordmeister, den Teenager ins Estadio Santiago Bernabeu zu lotsen.

Präsident Oliver Letang musste im Zuge der Verhandlungen Stade Rennes verlassen, er hatte der L'EQUIPE zufolge ohne Erlaubnis der Vereinseigentümer mit den Königlichen verhandelt. Die Gespräche mit Real wurden auf Eis gelegt.

Real Madrid ist zwar weiterhin an Camavinga interessiert. In dieser Transferperiode wird sich aber in der Personalie nichts mehr tun. Neu-Präsident Nicolas Holveck und auch Sportdirektor Florian Maurice erklärten bereits, man habe nicht vor, Camavinga abzugeben.