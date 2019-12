Gerücht Eduardo Camavinga von Stade Rennes ist für viele noch ein unbeschriebenes Blatt. Real Madrids Späher haben allerdings schon länger ein Auge auf den jungen Franzosen geworfen. Die Königlichen streben einen baldigen Transfer an.

Real Madrid will sich so schnell wie möglich an dem Spielrecht von Eduardo Camavinga bedienen. Dies berichtet die französische Sportzeitung L'EQUIPE.

Camavinga hat sich in dieser Saison mehr und mehr in den Fokus gedrängt. Trotz seiner erst 17 Jahre ist der defensive Mittelfeldspieler Stammkraft bei Stade Rennes (21 Einsätze/1Tor/1Vorlage).

Dem Bericht zufolge habe Real in Camavingas Umfeld bereits verlauten lassen, Interesse an seinen Diensten zu haben.

Stades Rennes werde sein Juwel aber nur für ein dreistelliges Millionenangebot ziehen lassen. An dem jungen Defensivstrategen sollen auch Bayern München und Barcelona Interesse zeigen.