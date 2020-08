Von Real Madrid umworben : Eduardo Camavinga: Senkrechtstarter macht klare Zukunftsansage

Eduardo Camavinga (17) hat trotz seiner Jugend bereits teils beeindruckende 44-Profi-Spiele auf dem Buckel und das Interesse von Bayern München, Borussia Dortmund, Real Madrid und weiteren Top-Klubs auf sich gezogen. Europas Giganten können sich ihr Werben aber sparen. Zumindest in diesem Sommer.

Wenig später wurde der Funktionär entlassen - laut L'EQUIPE , weil die Vereinseigentümer die Gespräche nicht abgesegnet hatten. Seitdem herrscht Funkstille zwischen die Führungsetagen in Madrid und Rennes.

Die Gerüchteküche brodelt aber weiterhin. Das stört Camavinga jedoch nicht. "Ich achte nicht auf Gerüchte über einen möglichen Transfer", stellt der Teenager klar: "So ist das im Fußball, es gibt Dinge, die wahr sind, und andere Dinge, die falsch sind."

Dass Camavinga in Rennes bleibt, schien spätestens nach der erstmaligen Champions-League-Qualifikation des 1901 gegründeten französischen Traditionsvereins klar. Nach der Bestätigung Camavingas wurde nun auch die letzte Hintertür verschlossen.

Turbulenter Liga-Auftakt für Stades Rennes

Der Tabellendritte der vergangenen Saison ist indes turbulent in die Ligue 1 gestartet. Am ersten Spieltag kam Rennes trotz Überlegenheit nur zu einem 1:1-Unentschieden in Lille.

Beide Teams beendeten die Partie zu zehnt, Reinildo Mandava (43.) und Sacha Boey (35.) sahen bereits im ersten Durchgang Rot. Camavinga stand nicht in der Startelf, der französische U21-Nationalspieler wurde eingewechselt.