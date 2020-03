Barça geht leer aus : Eduardo Camavinga soll sich für Real Madrid entschieden haben

Gerücht Die europäische Elite ist seit Monaten hinter Eduardo Camavinga her. Der französische Jungstar soll sich nun entschieden haben, bei welchem Klub er die nächsten Schritte gehen möchte.

An einer Hand können die Klubs, welche Eduardo Camavinga hinterherjagen, schon lange nicht mehr abgezählt werden. Die komplette Palette an europäischen Topklubs signalisiert Interesse an dem französischen Senkrechtstarter.

Inzwischen könnte im Gerangel um das Toptalent eine Vorentscheidung gefallen sein. Laut einem Bericht der MARCA präferiere Camavinga einen Wechsel zu Real Madrid.

Somit würden Klubs wie Paris Saint-Germain, der FC Barcelona, Liverpool oder Borussia Dortmund leer ausgehen. Die Königlichen verhandelten laut der L'EQUIPE bereits im Februar mit Rennes, was Präsident Letang den Job gekostet haben soll.