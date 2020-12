Ajax Amsterdam : Edwin Van der Sar verkauft gerne Stars an Real Madrid, Barça und Manchester United

Ajax hatte nach seiner sensationellen Champions-League-Saison inklusive Halbfinaleinzug Frenkie de Jong (FC Barcelona) und Matthijs de Ligt (Juventus Turin) an Top-Klubs verloren. Ein Jahr später wurden auch Hakim Ziyech (Chelsea) und Donny van de Beek (Manchester United) ziehen gelassen.

Edwin Van der Sar und Sportdirektor Marc Overmars würden den ein oder anderen Star in ein paar Jahren gerne wieder in Amsterdam begrüßen, wie zuletzt Daley Blind oder Klaas-Jan Huntelaar: "Wir hoffen, dass sie zurückkommen und noch ein, zwei Jahre bei uns spielen und danach in den Verein eingebunden werden können, so wie es bei mir oder Marc (Marc Overmars, Anm. d. Red.) war."