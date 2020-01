Bis auf den immensen Rückstand in der Premier-League-Tabelle auf den FC Liverpool, läuft für Manchester City in dieser Saison eigentlich alles nach Maß. Mit einer Äußerung brachte nun aber gerade der allseits beliebte Pep Guardiola die eigenen Fans gegen sich auf.

In dem heißt es: "Er muss akzeptieren, dass die Fans von Manchester City immer noch der Arbeiterklasse angehören und sehr viel von ihrem Geld für Fußball ausgeben. Deshalb sollte er aufhören, auf uns einzuschlagen."

Jene Äußerung kam bei Teilen der Anhängerschaft gar nicht gut an. Der ManCity-Supporters-Club sah sich zu einem Statement gegenüber der DAILY MAIL gezwungen.

"Ich war überrascht, dass das Etihad nicht ausverkauft war", sagte Guardiola, der sich an diesem Mittwochabend (20.45 Uhr) im Halbfinale des Ligapokals gegen Stadtrivale United "etwas mehr Unterstützung" wünsche.

Pep Guardiola bekrittelte im Anschluss an das 4:0 im FA Cup gegen den FC Fulham die seiner Ansicht nach zu geringe Stadionauslastung. Lediglich 39.223 Zuschauer kamen in das 55.000 fassende Etihad Stadium.

Kevin Parker, der als Generalsekretär figuriert, führt weiter an, dass die Loyalität der Fans, die 35 Jahre lang auf einen Titel gewartet haben, nicht angezweifelt werden dürfe.

"Ich weiß nicht, was Pep damit bezwecken will. Er spielt damit den Kritikern in die Hände, die unser Stadion als Emtyhad (Leeres Etihad; Anm. d. Red.) bezeichnen."

Mit einem Sieg im Prestigeduell gegen ManUnited wären die Wogen zumindest erst mal wieder geglättet.

