Bitteres Aduriz-Ende : Eigentlich anders geplant: Aritz Aduriz verkündet Karriereende

Aritz Aduriz macht nach einer langen Karriere einen Haken hinter seiner aktiven Laufbahn. In einem virtuellen Brief teilt der 39-Jährige in den Sozialen Medien seine extrem schwer gefallene Entscheidung mit.

"Die Zeit des Abschieds ist gekommen, und so endet für mich dieser unvergessliche und wunderbare Weg. Gestern haben mir die Ärzte empfohlen, mich besser morgen als übermorgen operieren zu lassen, um mir eine Hüftprothese einzusetzen, damit ich dem Alltag mit der größtmöglichen Normalität begegnen kann", schreibt Aduriz.

Sein Körper habe leider "genug" gesagt, fügt der 13-fache Nationalspieler Spaniens an: "Ich kann meinen Kollegen so nicht helfen, wie ich möchte und wie sie es verdienen, und das ist das Leben eines Profisportlers oder einer Profisportlerin. Einfach, sehr einfach."