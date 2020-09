"Kann gerne bleiben" : Eigentlich schon abgeschrieben - jetzt winkt Felix Passlack eine BVB-Zukunft

Jude Bellingham will nicht mit Steven Gerrard und Co. verglichen werden

Passlack, der sowohl als Links-, als auch als Rechtsverteidiger auflaufen kann, hatte 2016 sein Debüt beim BVB gefeiert und in der Folge weitere 20 Partien absolviert. 2017 wurde er erst an Hoffenheim verliehen, dann an Norwich City.

In der vergangenen Saison war Passlack ebenfalls auf Leihbasis in der niederländischen Eredivisie für Fortuna Sittard am Ball. Gegen Augsburg am kommenden Wochenende könnte erneut Passlacks Stunde schlagen. Konkurrent Thorgan Hazard fällt einige Wochen aus, zudem fehlen weitere Außenverteidiger-Optionen (Marcel Schmelzer, Nico Schulz, Mateu Morey, Raphael Guerreiro).