Manchester City : "Ein großer, großer Fehler": Pep Guardiola spricht Warnung an Arsenal-Bosse aus

Die Saisonbilanz des FC Arsenal ist katastrophal. In der Premier League stehen nach 14 Spielen gerade mal 14 Punkte zu Buche – Platz 15 ist das absolute Schreckensszenario. Am Dienstag kam nun auch noch das deutliche Viertelfinal-Aus im Carabao Cup hinzu.

Wie lange ihm noch Zeit gegeben wird, bleibt offen. Am Samstag (18.30 Uhr) steht mit dem Derby gegen den FC Chelsea eine erneut wichtige Partie bevor. Verliert Arsenal, würde dies die achte Niederlage in den letzten elf Ligaspielen bedeuten.

Wohlgesinnt machte Guardiola weiter. Er führt die besondere Situation mitten in der Corona-Pandemie ins Feld. Außerdem kämen Verletzungssorgen hinzu. Überdies hätte Arsenal in den letzten Spielen doch gut gespielt, lediglich die Ergebnisse seien ausgeblieben. "Unser Job hängt aber von Ergebnissen ab", weiß Guardiola, "aber im Fußball kann es in einer Woche schon wieder ganz anders aussehen."

Er erinnert sich nochmals an die gemeinsamen Jahre in Manchester zurück, die großen Erfolg, die man gefeiert habe und die ohne Arteta nicht möglich gewesen seien: "Und um so etwas zu schaffen, braucht man Zeit, wie ich sie in meiner erste Saison bekommen habe."

Arteta sei zwar verzweifelt über die Art und Weise der Niederlagen gewesen. "Er glaubt aber, dass er die Dinge mit den vorhandenen Spielern wieder umbiegen kann", sagte Guardiola.