Wieder zugeschlagen : "Ein großes Herz": Thomas Tuchel feiert Tor-Held Moise Kean

"Er hat ein großes Herz, er legt an Intensität zu. Er ist nicht ängstlich, er ist mutig. Er tut, was nötig ist", lobte Thomas Tuchel Kean nach dem Spiel. "Gegen ihn möchte ich jetzt nicht als Verteidiger antreten. Es ist wirklich schwer, gegen ihn zu spielen. Das ist sehr wichtig für uns, weil wir das in bestimmten Zeiten vermissen."

Am Mittwoch testet die Squadra Azzurra in Florenz gegen Estland. Im Anschluss geht es in der Nations League gegen Polen (15. November) und nach Bosnien-Herzegowina (18. November). Kean kam in der letzten Länderspielphase auf drei Joker-Einsätze.

Eine längerfristige Zukunft in Paris hat der Überflieger derweil nicht. Carlo Ancelotti hatte bereits öffentlich klargestellt, dass Keane im Anschluss an die Saison wieder für den FC Everton spielen wird.