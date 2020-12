AC Mailand : "Ein starker Junge": Jens Petter Hauge schießt Milan zum Gruppensieg

Der AC Mailand zieht als Gruppensieger in die KO-Phase der Europa League ein. Mann des Tages beim 1:0-Erfolg über Sparta Prag war der junge Stürmer Jens Petter Hauge.

Der Linksaußen, im Sommer für fünf Millionen Euro von Bodo/Glimt gekommen, erzielte in der 23. Spielminute den spielentscheidenden Treffer in Tschechien. Milan beendet die Gruppenphase mit 13 Punkten auf Rang eins, Lille folgt mit 11 Zählern als Zweiter in die nächste Runde.

Hauge, der als Linksaußen neben Mittelstürmer Lorenzo Colombo (18) und Rechtsaußen Samu Castillejo stürmte, hatte bereits am vergangenen Spieltag getroffen.

Lob erhält der norwegische Youngster von Massimo Ambrosini. "Ein starker Junge, der keine Angst hat Verantwortung zu übernehmen. Ein moderner Spieler, der viele Dinge gut kann", sagte der langjährige Milan-Profi.