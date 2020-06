FC Barcelona : "Ein Traum": Arturo Vidal macht Jagd auf Titel-Rekord

In der kommenden Woche wird auch in Spaniens LaLiga der Ball wieder rollen. Arturo Vidal hofft darauf, mit dem FC Barcelona seine neunte nationale Meisterschaft zu gewinnen.

Was für ein Lauf! Arturo Vidal wurde mit drei Klubs in den vergangenen acht Jahren Meister. Am Ende jeder Saison stand er mit Juventus Turin, dem FC Bayern und dem FC Barcelona auf der ersten Position des nationalen Klassements.

"Es wäre ein Traum, die Liga neunmal in Folge zu gewinnen. Mit so vielen Titeln einen Rekord aufzustellen ist sehr schwierig. Ich fühle mich immer noch gut und werde weiter kämpfen und Trophäen gewinnen", sagt Vidal gegenüber dem vereinseigenen Kanal.

In Europa haben das Kunststück, achtmal in Folge mit einem Klub Meister zu werden, von den noch aktiven Spielern nur Gianluigi Buffon und Giorgio Chiellini geschafft.