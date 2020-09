AC Mailand : "Ein Traum": Sandro Tonali spricht über Milan-Wechsel

In einer Vorstellungsrunde hat sich Sandro Tonali noch nicht als Neuzugang des AC Mailand präsentiert. Schon vor dieser spricht er allerdings von einem großen Traum, der mit seinem Transfer in Erfüllung gegangen ist.

Am Donnerstag nimmt Tonali zum ersten Mal am Training mit seinen neuen Mannschaftskollegen teil. "Ich werde heute Nacht schlafen und morgen ein tolles Training absolvieren", freut sich der Mailänder Neuzugang am Mittwoch.

An dem Mittelfeldregisseur, der in Italien bereits als "neuer Andrea Pirlo" bezeichnet wurde, hatten auch Inter Mailand und Juventus Turin Interesse gezeigt. Die Nerazzurri galten lange als Favorit, zögerten jedoch. Zur Freude der Rossoneri.

Womöglich wird der 20-Jährige in der kommenden Woche zum ersten Mal von Trainer Stefano Pioli berücksichtigt. Am Donnerstag (20 Uhr) tritt Milan in der 2. Quali-Runde zur Europa League bei den Shamrock Rovers an.