Nach Blamage gegen Bayern : "Eine Schande": Gerard Pique fordert Veränderungen - und bietet Rücktritt an

Der FC Barcelona ist im Viertelfinale mit einer historischen Pleite an Bayern München gescheitert. Abwehrchef Gerard Pique fordert tiefgreifende Veränderungen. Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu kündigt Entscheidungen an.

Katerstimmung beim FC Barcelona: Nach dem desaströsen 2:8 gegen Bayern München im Champions-League-Viertelfinale herrscht Trauer und Ärger bei den Barça-Profis.

Gerard Pique erklärte nach der Partie: "Das ist ein schreckliches Ergebnis. Eine Schande." Mit Tränen in den Augen führte er aus: "Das ist der Tiefpunkt. So kann man nicht mithalten. Und es ist nicht das erste oder das zweite Mal so."

Der Abwehrchef fordert: "Dieser Verein braucht Änderungen, und ich meine nicht den Manager oder einen bestimmten Spieler. Ich möchte niemanden herausgreifen. Aber es braucht Veränderungen und mehr Dynamik."