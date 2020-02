Chelsea-Coach Frank Lampard Ziyech wollte Ziyech schon im Januar an die Stamford Bridge holen, der scheitere mit seinem Gesuch allerdings am Veto der Ajax-Verantwortlichen.

Nach der Saison werden sich die Wege aber trennen. Ajax verkauft den Mittelfeldspieler für 40 Millionen Euro an Chelsea. Durch Bonuszahlungen können weitere vier Millionen auf die Ajax-Konten wandern.

Der Marokkaner kommt in dieser Saison auf überragende 29 Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte Ziyech geglänzt.

Unlängst schwärmte Ajax-Manager Marc Overmars noch: "Bei Hakim habe ich oft gedacht, dass er an seinem Limit ist. Aber jede Saison macht er einen weiteren Schritt."

