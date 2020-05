Eindeutige Studie : Einsatzzeit für Talente: BVB weit vor dem FC Bayern



Andre Oechsner

Gerade in Zeiten der Coronakrise und des schwierigen Transferfensters ist es Zeit, sich vermehrt auf junge Talente zu konzentrieren. Aktuell praktiziert dies Borussia Dortmund am besten, Erzrivale FC Bayern hinkt in einem entsprechenden Ranking dagegen weit hinterher.