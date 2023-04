Doch nicht Premier League? Zwei Bundesliga-Klubs woll(t)en Niclas Füllkrug verpflichten

Die grandiose Saison, die Niclas Füllkrug spielt, wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass er Werder Bremen verlässt. Zuletzt führten Spuren in die Premier League, Optionen gibt es aber auch in der Bundesliga.

Niclas Füllkrug (30) spielt einmal mehr eine überragende Saison. Nachdem er Werder Bremen zurück in die Bundesliga geschossen hat, knüpft er auch im Oberhaus an seine Spitzenleistungen an – und scheint den Grün-Weißen längst entwachsen.

Nach Informationen der Sport Bild signalisierte Eintracht Frankfurt vor Kurzem konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Füllkrug. Nach ersten Erkundigungen habe Sportchef Markus Krösche die Personalie aber zurück in die Schublade gelegt – das Füllkrug-Gesamtpaket ist für die SGE zu teuer.

Die Torschützenliste in der Bundesliga führt Füllkrug mit 16 Treffern an, und das mit weitem Abstand vor dem Rangniedrigeren Vincenzo Grifo vom SC Freiburg, der auf 13 Torerzielungen kommt. Und ausgerechnet von Grifos Klub, mit dem sich Werder an diesem Wochenende messen wird, besteht ebenfalls Interesse.