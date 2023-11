Eintracht Frankfurt an DFB-Star interessiert - kommt er im zweiten Anlauf?

Markus Krösche zeigt offenbar Interesse an Pascal Groß - Foto: / Shutterstock.com

Eintracht Frankfurt schaut sich offenbar nach Verstärkung im zentralen Mittelfeld um. Wie die Sportbild berichtet, soll die SGE dabei Pascal Groß ins Visier genommen haben. Der 32-Jährige ist seit diesem Jahr deutsche Nationalspieler und kommt seit seinem Debüt im September auf vier Einsätze im DFB-Trikot.

Wie es weiter heißt, habe Sportvorstand Markus Krösche (43) bereits im Sommer 2022 Gespräche mit dem Mittelfeldspieler geführt und einen möglichen Transfer ausgelotet. Damals kam ein Wechsel allerdings nicht zustande und Groß blieb seinem derzeitigen Verein Brighton & Hove Albion treu.

Groß will zurück in die Bundesliga

Im April verlängerte er seinen Vertrag bei den Seagulls, wo er seit 2017 spielt, sogar bis 2025. Für den englischen Premier-League-Klub kommt Groß auf 228 Spiele und gilt unter Taktik-Genie Roberto de Zerbi (44) als einer der wenigen Stammspieler. Erst kürzlich ließ Groß allerdings aufhorchen, dass er eines Tages gerne zurück in die Bundesliga kehren würde.

"Das habe ich ja schon immer offen gesagt. Das Sportlerleben ist nicht immer ganz planbar, aber mein Ziel war schon, in die Bundesliga zurückzukehren", sagte er im Gespräch mit dem Kicker. Allerdings müsse eine Rückkehr in die Bundesliga für Groß wirklich Sinn ergeben und zudem alles passen.

Ersatz für Rode oder Larsson?

"Da gehört mehr dazu, als das erstbeste Angebot anzunehmen. Dann hätte ich dieses Jahr schon wieder in Deutschland spielen können", so Groß. Aktuell fühle er sich jedoch in Brighton wohl und sehe die Premier League als gute Adresse für ihn.

Bei der SGE soll man Groß als Ersatz für Sebastian Rode (33) sehen, der seinem Karriereende wohl immer näher entgegen geht. Auch ein baldiger Abgang von Überflieger Hugo Larsson (19) ist wohl nicht ausgeschlossen.

Verwendete Quellen

Sportbild.de