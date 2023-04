Eintracht Frankfurt bereitet Eröffnungsangebot für Konstantinos Mavropanos vor

Eintracht Frankfurt will demnächst offenbar erste konkrete Schritte einleiten, um Konstantinos Mavropanos (25) unter Vertrag zu nehmen. Nach Informationen des Transferinsiders Nicolo Schira bereiten die Adlerträger ein erstes Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro vor.

Ob das reicht? Ein Angebot über genau diese Summe soll der VfB Stuttgart im Winter noch abgelehnt haben – Inter Mailand war beim Klub mit dem Brustring vorstellig geworden. Mavropanos' Vertrag ist zwar noch bis 2025 datiert, jüngst hörte sich das aber deutlich nach Abschied an.

"Was dann in der Zukunft sein wird, kann ich nicht sagen", sagte Mavropanos in einem Interview im Februar. "Wie wir alle wissen, kann sich im Profifußball sehr schnell etwas verändern." Verändern wird sich nach dieser Saison vor allem in Frankfurt etwas, ein größerer Umbruch steht bevor.

Evan Ndicka wird wie Almamy Toure seinen auslaufenden Vertrag sehr wahrscheinlich nicht verlängern. Beide sind wie der 39-jährige Makoto Hasebe in der Innenverteidigung beschäftigt. Mit Willian Pacho steht bereits ein Neuzugang für die defensive Zentrale fest. Mavropanos könnte der nächste sein.

Verwendete Quellen

Nicolo Schira