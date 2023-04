Eintracht Frankfurt endgültig raus? Roma schwärmt schon von Houssem Aouar – angebliche Einigung

Eintracht Frankfurt scheint im Werben um Houssem Aouar aus dem Rennen. Bei der AS Rom schwärmt ein Verantwortlichen schon öffentlich von dem Mittelfeldspieler. Zudem ist ein Einigungsgerücht in Umlauf gebracht worden.

Bei der AS Rom ist man ganz begeistert von Houssem Aouar. "Er wird oft mit der Roma in Verbindung gebracht, er ist ein großartiger Spieler", sagt Tiago Pinto, der sich bei den Giallorossi für die Kaderplanung verantwortlich zeigt, bei Sky Italia.

Eine Wasserstandsmeldung zu den laufenden Verhandlungen will Pinto aber nicht geben: "Was die Pole Position von Aouar angeht, möchte ich nicht wie Ferrari sein, denn er geht in die Pole Position und kommt dann nicht ins Ziel."

Aouar soll am Ostermontag den Medizincheck in der Ewigen Stadt absolviert haben. Der Transferreporter Nicolo Schira legt nach und berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen der Roma und Aouar, der künftig 2,8 Millionen Euro netto plus Bonuszahlungen verdienen soll.