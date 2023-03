Eintracht Frankfurt gehört zu den Interessenten für Mateo Retegui

Nach Informationen des Branchenkenners Nicolo Schira signalisiert inzwischen auch Eintracht Frankfurt Interesse an Retegui. Zuvor waren Inter Mailand und Atletico Madrid als potenzielle Käufer in diesem Sommer gehandelt worden.

Bei der Squadra Azzura legte Retegui einen Einstand nach Maß hin. In den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen England (1:2) und Malta (2:0) hatte der Angreifer ein Mandat in der Startelf bekommen – und jeweils einen Treffer beigesteuert.

Es war ein Debüt, das nicht besser hätte verlaufen können. Aufgrund der Misere im Sturm wurde Mateo Retegui erstmals in die italienische Nationalmannschaft berufen. Für viele überraschend, hat der 23-Jährige seine bisherige Karriere doch ausschließlich in Argentinien verbracht.

Das erfolgreiche Debüt in der Nationalmannschaft sollte aber seinen Preis haben. Retegui ist von den Boca Juniors an den Club Atletico Tigre ausgeliehen, der die ausgemachte Kaufoption ziehen wird. Was in die Ablöseverhandlungen mit einfließen wird: Boca ist dann mit 50 Prozent an einem Weiterverkauf beteiligt.

Für die Eintracht kommt ein Stürmertransfer ohnehin nur infrage, sollte sich am aktuellen Personal etwas ändern. Randal Kolo Muani ist heiß umworben, dazu sind Rafael Borre und Lucas Alario unzufrieden über ihre Einsatzzeiten.

Verwendete Quellen: Nicolo Schira