Eintracht Frankfurt geht bei Elye Wahi leer aus

Elye Wahi wird aller Voraussicht nach nicht bei Eintracht Frankfurt landen. Der 20-Jährige hat sich Foot Mercato zufolge für einen Wechsel zu West Ham United entschieden. Das Problem dabei ist momentan noch, dass die Londoner noch nicht mal ein Angebot für Wahi abgegeben haben.

Nicht zu Eintracht Frankfurt: Elye Wahi will in die Premier League

Das soll sich aber zeitnah ändern, die Hammers wähnen sich in der Pole Position. Wahi überragete in der zurückliegenden Saison in Diensten des HSC Montpellier, erzielte 19 Tore in der Ligue 1. Der französische Juniorennationalspieler wird deshalb schon länger mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Der einzige Klub, der bisher ein Angebot für Wahi deponiert hat, soll der FC Chelsea sein. Die Offerte liegt dem Vernehmen nach bei 30 Millionen Euro mit Bonuszahlungen. Für Wahi ist ein Wechsel in den blauen Londoner Bezirk aber offenbar keine Option. Paris Saint-Germain erkundigte sich in dem Fall nur lose.

Eintracht Frankfurt wartet bei Randal Kolo Muani

Bei Eintracht Frankfurt steht derweil der Stürmermarkt still. Erst wenn Randal Kolo Muani verkauf werden sollte, planen die Adlerträger einen Vorstoß bei Wahi. Dann dürfte es aber schon zu spät sein. Kolo Muani wird von PSG umworben, das aber nicht die geforderten 100 Millionen Euro Ablöse zahlen will.

