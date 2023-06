Eintracht Frankfurt meldet Interesse an Victor Lindelöf an

Evan Ndicka und Almamy Toure sind von Eintracht Frankfurt als Abgänge bestätigt worden. In Willian Pacho steht der Transfer eines Linksfußes für die Abwehr bereits fest. Fehlt also nur noch ein gestandener Rechtsfuß.

Dieser scheint in Victor Lindelöf ausgemacht worden zu sein. Dem englischen Portal Football Insider zufolge sind die Adlerträger schon länger an einer Übernahme des 28 Jahre alten Innenverteidigers interessiert, der an Manchester United nur noch bis 2024 gebunden ist, aber über eine einjährige Verlängerungsklausel verfügt.

Ob die Frankfurter Bemühungen von Erfolg gekrönt sein werden, ist zumindest fraglich. Lindelöf hat sich gegen Ende der vergangenen Saison aufgrund seiner guten Auftritte das Vertrauen von United-Trainer Erik ten Hag erarbeitet.