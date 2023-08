Eintracht Frankfurt mit PSG bei Hugo Ekitike – doch der Stürmer weigert sich

PSG und Eintracht Frankfurt über Wechsel von Hugo Ekitike einig

Wie in Frankreich zu lesen ist, sind sich die Eintracht und PSG derweil über einen Wechsel von Ekitike einig geworden – was in dieser Sache natürlich offenbar erst mal nichts zu bedeuten hat. Zumal es mit Crystal Palace und West Ham United Optionen in der Premier League gibt, die Ekitike wohl über Frankfurter Gehaltsniveau einordnet.

Die Personalie Ekitike steht und fällt mit Randal Kolo Muani, der inzwischen bei Sky öffentlich Druck gemacht und seinen Wechselwunsch vorgetragen hat: "Ich hoffe und wünsche mir, dass die Eintracht dem Angebot von Paris zustimmt und mir dieser Wechsel nun ermöglicht wird." PSG will bisher die 100-Millionen-Forderung der Frankfurter nicht erfüllen.

Verwendete Quellen

RMC Sport