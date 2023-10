Eintracht Frankfurt mit sehr großem Interesse an europäischem Toptorjäger

Die Offensive und das damit verbundene Toreschießen sind in dieser Saison bei Eintracht Frankfurt das elementare Problem. Europas bester Torjäger soll sich nun im Visier der Adlerträger befinden.

Weniger Tore als Eintracht Frankfurt erzielte in der noch nicht allzu weit fortgeschrittenen Bundesliga-Saison kein anderes Team. In sechs Spielen traf die Offensivabteilung lediglich viermal. Das macht mehr als deutlich, dass in der Transferperiode II unbedingt ein hochwertiger Ersatz für Randal Kolo Muani verpflichtet werden muss.

Eintracht Frankfurt will begehrten Santiago Gimenez verpflichten

Nach Informationen des Bezahlsenders Sky signalisiert die Eintracht sehr großes Interesse an Santiago Gimenez. Der mischt nicht erst seit dieser Saison den niederländischen Fußball auf und überragt in Diensten von Feyenoord Rotterdam mit Topwerten.

Gimenez kommt nach aktuellen Hochrechnungen auf zehn Tore in sieben Spielen der Eredivisie – kein anderer Akteur in den europäischen Fußballligen kommt auf mehr erzielte Tore. Gimenez, der außerdem bei Borussia Dortmund und Real Madrid sowie weiteren Topklubs gefragt sein soll, schoss Feyenoord in der Vorsaison nahezu im Alleingang zum Meistertitel. Danach gab es einen neuen und bis 2027 datierten Vertrag.