Eintracht Frankfurt ohne Chance? Mateo Retegui benennt Wunschziel

Mateo Retegui hat für sich die Entscheidung getroffen, Argentinien im Sommer zu verlassen und in Europa eine neue Herausforderung anzugehen.

"Ich mag die Idee wirklich. Es ist ein Traum für alle, die Fußball spielen. Die Größten sind in Europa", sagt der 23-Jährige im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport. Das Interesse von Eintracht Frankfurt ist sehr konkret.

Zuletzt war aber auch Inter Mailand in den Ring gestiegen – und befindet sich nun sogar in der Pole Position? Retegui würde sich nämlich viel lieber in das Land verändern, für das er jüngst sein Debüt in der Nationalmannschaft gab.

"Ich würde es lieben, nach Italien zu kommen, aber es ist noch sehr früh", träumt Retegui von einem Engagement in der Serie A. "Es wäre großartig, ein Protagonist der Meisterschaft zu werden, jemand, der viele Tore schießt."

Retegui ist momentan von den Boca Juniors an Club Atletico Tigre verliehen. Für Reteguis aktuellem Leihklub besteht die Möglichkeit, per Kaufoption 50 Prozent der Transferrechte zu erwerben.

Verwendete Quellen

Gazzetta dello Sport