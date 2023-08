Eintracht Frankfurt: PSG-Wechsel von Kolo Muani am Dienstag? Probleme bei Hugo Ekitike

Gerüchte über ein weiteres PSG-Angebot für Randal Kolo Muani hatte Eintracht Frankfurt zwar zunächst zurückgewiesen. Frankreichs Serienmeister will den Deal aber in den nächsten Stunden abschließen. Womöglich mit Hugo Ekitike als Absenkung der Frankfurter Forderung.

"Es ist so, dass wir momentan einfach zu weit auseinanderliegen", sagte Markus Krösche am Sonntag. "Man wird sehen, was sich in den nächsten Tagen entwickelt." Es gebe keinen neuen Stand bei Randal Kolo Muani, so der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: PSG gibt neues Angebot für Randal Kolo Muani ab

Sky hatte zuvor davon berichtet, dass Paris Saint-Germain sein Angebot erhöht und 80 Millionen Euro plus Boni für den 24-Jährigen geboten hat. Kolo Muani und PSG sollen sich schon länger über eine langfristige Zusammenarbeit einig sein.

Laut Telefoot wollen die Pariser bis Dienstag eine Einigung mit der Eintracht finden. Hier heißt es, PSG wolle Kolo Muani, der für fünf Jahre im Prinzenpark unterschreiben soll, für unter 80 Millionen verpflichten.