Eintracht Frankfurt und Niels Nkounkou – jetzt geht es wohl ganz schnell

Niels Nkounkou (l.) will zu Eintracht Frankfurt wechseln - Foto: / Getty Images

Eintracht Frankfurt signalisiert großes Interesse an Niels Nkounkou, und auch der Linksverteidiger möchte sich gerne den Adlerträgern anschließen. Die Verhandlungen mit Nkounkous Klub AS St.-Etienne gestalteten sich bisher schwierig, könnten nun aber zum Abschluss kommen.

Vor etwa zwei Wochen war in Frankreich von einer Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und Niels Nkounkou (22) berichtet worden. Die Adlerträger scheiterten allerdings mit ihrem ersten schriftlichen Angebot über sechs Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Niels Nkounkou: Wechsel zu Eintracht Frankfurt rückt näher

Die AS St.-Etienne könnte allerdings schon den nächsten Versuch annehmen. Das liegt daran, dass der französische Zweitligist einen Nkounkou-Nachfolger gefunden haben soll, was den kompletten Transferprozess beschleunigen dürfte.

Dabei handelt es sich nach Angaben des Portals Foot Mercato um Antoine Leautey (27), der noch bis 2025 an St.-Etiennes Ligakonkurrenten Amiens gebunden ist. Leautey ist demnach Wunschspieler von Kaderplaner Loic Perrin. Leautey kam in der Vorsaison in 36 Meisterschaftsspielen auf vier Tore und sechs Vorlagen.

Niels Nkounkou soll bei Eintracht Frankfurt Christopher Lenz beerben

Nkounkou, der intern bereits klar kommuniziert haben soll, nach Frankfurt wechseln zu wollen, ist wohl der Ersatz für Christopher Lenz (28), der die Eintracht bei einem passenden Angebot verlassen darf. Lenz' Vertrag läuft 2024 aus.

