Eintracht Frankfurt unterbreitet Luis Muriel konkretes Vertragsangebot

Bei Eintracht Frankfurt wird sich vor allen Dingen in der Sturmabteilung personell noch einiges in Bewegung setzen. Für Luis Muriel soll sogar schon ein Angebot für eine Zusammenarbeit ausgearbeitet worden sein.

Eintracht Frankfurt verstärkt offenbar seine Bemühungen um Luis Muriel. Laut dem Journalisten Nicolo Schira liegt dem 32-Jährigen sogar schon ein konkretes Angebot vonseiten des Bundesligisten vor.

Wechsel zu Eintracht Frankfurt: Alles liegt wohl an Luis Muriel

Dieses soll sich auf ein Nettogehalt von drei Millionen Euro belaufen, Muriel würde sich bei Zusage zunächst bis 2025 plus Option auf eine weitere Saison an die Adlerträger binden. Muriels aktueller Klub Atalanta Bergamo soll bereits grünes Licht für einen Transfer gegeben haben.

Die Ablöseforderung soll bei fünf Millionen Euro plus Zusatzzahlungen liegen. Der Transfer scheint nur noch an Muriels Entscheidung zu liegen, der momentan abwägt, ob ein Wechsel an den Frankfurter Stadtwald der richtige Schritt wäre.