Eintracht Frankfurt will brasilianischen Nationalspieler verpflichten

Eintracht Frankfurt schaut sich nach Verstärkungen für das Wintertransferfenster um und will sich dabei offenbar in Brasilien bedienen. Einem Bericht zufolge ist die SGE an Marcilio Florencio Mota Filho (26), kurz Nino, von Fluminense Rio de Janeiro interessiert. Die Vertragslage macht den brasilianischen Nationalspieler Interessant.