Eintracht Frankfurt : Ex-Bayern-Juwel Marcel Wenig bergründet Wechsel zur Eintracht

Marcel Wenig schließt sich zur kommenden Spielzeit Eintracht Frankfurt an. Der Offensivspieler hätte auch beim FC Bayern einen Profivertrag erhalten können, entschied sich allerdings für die Hessen und unterschrieb in der Main-Metropole einen Vertrag bis 2025.

"Ich habe auch beim FC Bayern meine Perspektive aufgezeigt bekommen, aber am Ende hat sie in Frankfurt besser zu mir und meinen Zielen gepasst", begründet der 17-Jährige in der Bild-Zeitung seinen bevorstehenden Wechsel nach Frankfurt.

Die launische Diva vom Main bemühte sich offenbar mit allen Kräften um den offensiven Mittelfeldspieler. Alle wichtigen Verantwortlichen führten Gespräch mit dem Youngster: "Der Sportvorstand, Kaderplaner, Chefscout und Trainer haben mich mit ihrem Plan mehr überzeugt."