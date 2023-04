Exklusiv: Kebir Ali Canpolat lehnt Eintracht-Angebote ab – sogar Barça mischt jetzt mit

Wie geht es nun weiter? Canpolat hat gemeinsam mit seinem Management gegenüber den Interessenten kommuniziert, dass womöglich in den nächsten zwei Wochen eine Entscheidung fällt. Und diese wird dem Frankfurter Toptalent sehr wahrscheinlich unfassbar schwer fallen.

Großes Interesse aus der Serie A an Kebir Ali Canpolat

Das liegt vor allem am Kreis der Interessenten, der ungemein groß ist. Die bisher konkretesten Bemühungen stammen aus Italien. Inter Mailand, die AS Rom und Juventus Turin erkundigen sich fast täglich nach Canpolat. Als Ablöse wären 130.000 Euro Ausbildungsentschädigung an Eintracht Frankfurt fällig. Gemessen an Canpolats Talent ein absolutes Schnäppchen.

Das Einzige, was schon jetzt nahezu feststeht: Canpolat wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht innerhalb Deutschlands wechseln, weil er ein Auslandsengagement als sehr reizvoll empfindet. Hertha BSC hatte noch unter der Führung von Fredi Bobic sehr großes Interesse, das nach den Umwälzungen in der Chefetage allerdings abgekühlt ist.