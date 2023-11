Eintracht Frankfurt hat nigerianisches Juwel als Kolo-Muani-Ersatz auf dem Zettel

Am letzten Tag des Transferfensters musste Eintracht Frankfurt einen bitteren Verlust beklagen. Top-Stürmer Randal Kolo Muani (24) verließ den Klub in Richtung Paris Saint-Germain. Noch steht kein Ersatz parat, im Winter könnte sich das ändern – die SGE hat ein Talent aus Tschechien im Visier.

Demnach steht Rafiu Durosinmi (20) von Viktoria Pilsen ganz oben auf der Liste der Hessen. Es habe bereits gute Gespräche mit der Spielerseite gegeben. Nun stehen Verhandlungen mit dem Klub an. In dieser Saison steht er nach 19 Pflichtspielen bei sechs Treffern und sechs Vorlagen.

Durosinmi laboriert aktuell an einer Knieverletzung

Im Team von Dino Toppmöller (42) steht derzeit in Omar Marmoush (24) nur ein Stürmer in Normalform. Der Ägypter, der im Sommer neu verpflichtet wurde, steht bei zehn Toren in 17 Partien, kam allerdings erst in den letzten Spielen wirklich in Fahrt.

Durosinmi wechselte erst im Juli nach Pilsen, die Tschechen zahlten 850.000 Euro für den Nigerianer. Seit aktueller Marktwert wird auf zwei Millionen Euro geschätzt. Derzeit laboriert der 20-Jährige an einer Knieverletzung, er soll aber bis zum Winter wieder fit werden.

Verwendete Quellen

sport.sky.de