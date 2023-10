Eintracht Frankfurt an Zweitliga-Sensation Can Uzun (17) interessiert

Eintracht Frankfurts Manager Markus Krösche hat ein Auge auf Can Uzun geworfen - Foto: / Getty Images

In der noch jungen Saison machte Can Uzun bereits mit einigen Toren und Vorlagen auf sich aufmerksam. Das junge Talent des 1. FC Nürnberg steht schon jetzt auf dem Zettel zahlreicher Top-Klubs.

Er gilt als einer der größten Talente seines Jahrgangs: Can Uzun vom 1. FC Nürnberg hat mit sieben Toren und zwei Vorlagen nach zehn Partien für mächtig Furore in der 2. Bundesliga gesorgt. Kein Wunder also, dass bereits mehrere Top-Klubs den 17-Jährigen auf dem Zettel haben.

Sowohl Sky als auch Bild berichten vom Interesse an dem Deutsch-Türken. Als potenzielle Interessenten werden Eintracht Frankfurt, der FC Everton und Benfica Lissabon gehandelt. Der offensive Mittelfeldspieler besitzt beim Club noch einen Vertrag bis 2026 und wird auf einen Marktwert von 500.000 Euro geschätzt.

Bei den Verantwortlichen soll man laut Bild erst einen Verkauf im nächsten Sommer in Erwägung ziehen, bis dahin soll Uzun sich bei den Nürnbergern, wohin er 2019 in die Jugend gewechselt war, entwickeln.

Nürnberg-Sportdirektor spricht über möglichen Uzun-Transfer

Sportdirektor Olaf Rebbe äußerte sich bereits zu einem möglichen Abgang des Youngsters: "Wir sind froh, dass Can bei uns spielt, wir ihn aus unserer eigenen Akademie entwickelt haben und er uns sicherlich noch sehr viel Freude bereiten wird. Can hat einen langfristigen Vertrag, ob und wann der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist, wird die Zukunft entscheiden. Aktuell beschäftigen wir uns damit überhaupt nicht."

Doch sollte ein Klub im nächsten Sommer tatsächlich ernst machen, dürfte es schwer sein, den gebürtigen Regensburger von einem Verbleib zu überzeugen. Zudem könnte der Club das Geld gut gebrauchen.

Noch könnte Uzun übrigens für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Zwar durchlief er bislang sämtliche Jugend-Nationalmannschaften der Türkei, für die A-Elf wurde er jedoch nicht nominiert. Doch Türkei-Trainer Vincenzo Montella soll Uzun bereits kontaktiert haben, dementsprechend müsste der DFB schnell handeln. Eine Teilnahme an der EM 2024 dürfte Uzuns Marktwert in jedem Fall nochmal steigern.

Verwendete Quellen

Bild