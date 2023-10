Gute Chancen für Eintracht Frankfurt? Celta Vigo hat schon Ersatz für Jörgen Strand Larsen

Gerüchte über eine potenzielle Rückkehr von Iglesias kommen auf, weil Strand Larsen bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel steht – und schon im Januar wechseln könnte. Die Adlerträger sollen in diesem Sommer konkret vorstellig geworden sein, Celta Vigo hatte das Gesuch allerdings abgelehnt.

Iglesias war einst für knapp 30 Millionen Euro nach Andalusien gewechselt, spielt dort inzwischen aber keine große Rolle mehr. Es wäre eine Rückkehr zu Celta Vigo, für das er einst in der B-Mannschaft spielte und später in LaLiga sein Debüt gab.

Eintracht Frankfurt verpasste es, ordentlichen Ersatz für Randal Kolo Muani zu holen

Randal Kolo Muani wechselte in den finalen Zügen des Sommertransferfensters doch noch zu Paris Saint-Germain und spielte 95 Millionen Euro Ablöse sein. Die Eintracht konnte dann allerdings nicht mehr adäquat reagieren und holte Rafael Borre auf Leihbasis von Werder Bremen. Zudem soll Youssoufa Moukoko ein Thema gewesen sein.

Strand Larsen ist mit seinen 1,93 Metern Körpergröße ein sehr kraftvoller Stürmer, der in der laufenden Saison auf drei Tore in neun Meisterschaftsspielen kommt. Das ist deshalb eine ziemlich gute Quote, weil Celta Vigo mit Platz 18 nicht den besten Saisonstart erwischte. Aufgrund von Strand Larsens noch bis 2028 datiertem Vertrag käme Eintracht Frankfurt ein Transfer aber nicht gerade billig.

