Jesper Lindström erklärt, warum er Eintracht Frankfurt verließ – und Liverpool absagte

Jesper Lindström war zunächst nicht wirklich davon überzeugt, dass er Eintracht Frankfurt noch in diesem Sommer verlassen wird. Einige Spieler seien bereits verkauft worden, und er nicht. Das habe ihn dazu gebracht, davon auszugehen, noch eine weitere Saison bei den Adlerträgern zu verbringen, sagte der 23-Jährige während einer Medienrunde bei der dänischen Nationalmannschaft.

Eintracht Frankfurt verdient 25 Millionen mit Jesper Lindström

Lindström wechselte dann doch zunächst auf Leihbasis zum SSC Neapel, der mit den Frankfurtern eine Kaufpflicht über 20 Millionen Euro (plus 5 Mio. Euro Leihgebühr) vereinbarte. "Wenn es nicht geklappt hätte und ich immer noch in Frankfurt wäre, wäre das für mich in Ordnung gewesen, weil meine Freundin und ich in Frankfurt glücklich waren", so Lindström.

Der Offensivspieler ist aufgrund seines Wechsels in seinem Heimatland momentan ein gefragter Mann. Lindström ist nun doch froh, dass seine Veränderung über die Bühne ging. Mit Napoli spielt er bei einer der besten Mannschaften Europas. Die Möglichkeit zum FC Liverpool zu wechseln war ebenfalls konkret gegeben.

Jesper Lindström lehnte Wechsel zum FC Liverpool ab

"Es gab Liverpool, aber würde ich Spielzeit bekommen? Wäre es klug, nach Liverpool zu gehen? Ich bin ein Liverpool-Fan, das steht überall geschrieben", so Lindström über seine Reds-Verbundenheit. "Es könnte also auch eine wahnsinnig coole Erfahrung sein. Aber wenn ich nicht spiele, kann ich genauso gut bei einem anderen Verein im Fernsehen zuschauen. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich Fußball spielen muss."

Einen Lindström-Nachfolger hat Eintracht Frankfurt noch gefunden. Fares Chaibi kam vom FC Toulouse, erhielt einen Vertrag bis 2028 und kostet rund 15 Millionen Euro Ablöse.