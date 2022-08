Bundesliga Juve mit Filip Kostic einig – verbessertes Angebot in der Mache

Laut dem Transferinsider Nicolo Schira ist sich Kostic mit dem italienischen Rekordmeister längst grundsätzlich über einen Dreijahresvertrag bis 2025 einig. Die Bianconeri wollen dem Frankfurter Starspieler künftig 2,7 Millionen Euro netto plus mögliche Prämien zahlen.

An diesem Freitag (20.30 Uhr) wird Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern die 60. Bundesliga-Saison eröffnen. Auf dem Platz wird dann freilich Leistungsträger Filip Kostic stehen, der zumindest nach der Hoffnung von Juventus Turin sein Abschiedsspiel geben soll.

Der Knackpunkt aus Turiner Sicht ist nurmehr die Frankfurter Ablöseforderung, die nach wie vor bei 20 Millionen Euro liegen soll. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, will Kostic lieber zu Juve als zu West Ham United wechseln. Grund hierfür sei unter anderem Landsmann Dusan Vlahovic, zu dem er ein gutes Verhältnis pflegt.

Juve war angeblich schon zweimal am Frankfurter Stadtwald vorstellig geworden, aber immer wieder zurückgewiesen worden. Die Bianconeri wollen nun angeblich noch mal nachbessern, dem Bericht zufolge schon in den nächsten Stunden ein neues Angebot abgeben. Die Rede ist von einem Vorschlag in Höhe von zwölf Millionen Euro.