Mateo Retegui: Lieber Inter Mailand statt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt befindet sich in konkreten Verhandlungen wegen eines Transfers von Mateo Retegui. Der italienische Neo-Nationalspieler hat aber wohl anderes vor.

Weil im Sommer einige Veränderungen anstehen, möchte Eintracht Frankfurt seine Transferschäfchen so früh wie möglich im Trockenen haben. Zu den Wunschverpflichtungen gehört Mateo Retegui.

Nach Informationen des italienisch Sky-Ablegers laufen seit Kurzem konkrete Bemühungen, um den Wechsel so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bekommen. Das Frankfurter Ziel ist es, Retegui in diesem Sommer in die Bankenmetropole zu holen.

Schlechte Nachricht für die Eintracht: Der 23-Jährige möchte lieber zu Inter Mailand wechseln, das ihn schon seit Längerem im Auge behält. Gute Nachricht für die Eintracht: Die Nerazzurri setzen momentan andere Prioritäten und widmen der Personalie Retegui nicht allzu viel Aufmerksamkeit.

Nach Informationen des Transferjournalisten Fabrizio Romano ist das Rennen um Retegui offen. Die Eintracht habe Interesse, es gebe aber weder eine Einigung über einen Transfer noch über die persönlichen Konditionen. Atletico Madrid sei ebenfalls in der Verlosung.

Infolge seines überragenden Debüts für die italienische Nationalmannschaft in der vergangenen Länderspielperiode, Retegui traf jeweils gegen England und Malta, ist der Stürmer erst mal zurück nach Argentinien, wo er für Tigre bei sieben Toren in neun Spielen steht.

Verwendete Quellen

Sky Italia/Fabrizio Romano