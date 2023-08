PSG will Randal Kolo Muani – und macht Eintracht Frankfurt brutalen Vorschlag

Randal Kolo Muani ist bei PSG wieder in den Fokus gerückt. Um den Topstürmer von Eintracht Frankfurt zu lösen, machen die Pariser einen Vorschlag, der es in sich hat.

In Goncalo Ramos hat Paris Saint-Germain bereits einen neuen Stürmer gefunden, der zur Teillösung für den bevorstehenden Abgang von Kylian Mbappe wird. Die andere Komponente soll Randal Kolo Muani werden.

Eintracht Frankfurt werden Hugo Ekitike und Renato Sanches angeboten

Dafür rückt PSG nicht davon ab, Eintracht Frankfurt kreative Vorschläge zu unterbreiten. Wie die L'Equipe berichtet, will Frankreichs Dauermeister Hugo Ekitike (21) und Renato Sanches (25) in die Operation "Kolo Muani" integrieren, um den von Eintracht Frankfurt geforderten Kaufpreis zu drücken.

Kolo Muani soll bei den Adlerträgern vor Kurzem seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. In Frankfurt gibt man sich deshalb aber total gelassen. Unter 100 Millionen Euro, so der Tenor am Stadtwald, wird der Ausnahmestürmer definitiv nicht abgegeben. Zu viel für PSG.