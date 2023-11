Stammplatz verloren: Zieht es Mario Götze in die USA?

Mario Götze (31) hat bei Eintracht Frankfurt zuletzt seinen Stammplatz verloren und macht sich Berichten zufolge daher Gedanken um seine Zukunft. Allen voran ein Wechsel in die USA wird immer wieder ins Spiel gebracht. Sogar über ein Winterwechsel wurde kürzlich spekuliert – das ist dran.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2022 zu Eintracht Frankfurt war Mario Götze stets Stammspieler bei der Eintracht, doch zuletzt hatte er seinen Platz in der Startelf verloren. Vier Mal saß er zuletzt auf der Bank und kam erst im Laufe des Spiels rein – für den Weltmeister von 2014 wohl zu wenig Spielzeit.

Götze plant Karriereende in den USA

Daher wurde kürzlch darüber berichtet, Götze könnte im Winter einen Abflug machen. Vor allem ein Transfer in die USA soll möglich sein. Wie die Sportbild nun schreibt, plant der 31-Jährige zwar tatsächlich zum Ende seiner Karriere einen Abstecher nach Amerika zu machen und seine Karriere dort ausklingen zu lassen.

Zuvor möchte er demzufolge jedoch so lange wie möglich in Europa spielen. Zudem bremsten ihn zuletzt Rückenbeschwerden so wie die Geburt seiner Tochter, weshalb ihm der Rhythmus gefehlt habe. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es daher kein Thema, die SGE im Winter zu verlassen.

Frankfurt nicht an Götze-Abgang interessiert

Allerdings: Sollten sich die Einsatzzeiten bis zum Frühjahr nicht gebessert haben, könnten die Gespräche über einen Sommer-Wechsel stattfinden. Frankfurt hingegen ist ohnehin nicht daran interessiert, Götze abzugeben. Man schätze neben seinen spielerischen Qualitäten vor allem seine Rolle als Führungsspieler für die sehr junge SGE-Truppe.

