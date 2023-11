Transfer in Gefahr! Eintracht Frankfurt erhält zahlungskräftige Konkurrenz

Markus Krösche will einen Ersatz für Randal Kolo Muani verpflichten - Foto: / Getty Images

Eintracht Frankfurt muss nach dem Last-Minute-Verkauf von Randal Kolo Muani (24) im vergangenen Sommer auf dem Transfermarkt nachlegen. Im Januar soll ein neuer Stürmer her. Der kolportierte Wunschkandidat wird nun allerdings auch von einem anderen Klub umworben.

Der Verkauf von Randal Kolo Muani spülte Eintracht Frankfurt im vergangenen August bekanntlich 95 Millionen Euro in die Taschen. Weil der Wechsel zu PSG kurz vor Toreschluss passierte, konnten die Hessen keinen Ersatz mehr verpflichten.

Rafiu Durosinmi soll von Viktoria Pilsen kommen

Im Januar will Sport-Vorstand Markus Krösche offensiv nachjustieren. Ein Wunschkandidat der Adler soll Rafiu Durosinmi (20) sein. Der nigerianische Mittelstürmer ist zwar aktuell verletzt, die Hessen sehen in dem 20-Jährigen aber offenbar das Potenzial, sich zeitnah in der Bundesliga durchzusetzen.

Die SGE und Durosinmi sollen sich nach Informationen von Sky bereits weitgehend geeinigt haben. Lediglich mit dessen Arbeitgeber Viktoria Pilsen steht eine Übereinkunft über die mögliche Ablösesumme noch aus. Der 1,92 m große Angreifer wird aber nicht nur von der Eintracht umworben.