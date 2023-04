Wie PSG-Leihe Junior Dina Ebimbe über seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt denkt

Junior Dina Ebimbe will bei Eintracht Frankfurt bleiben - Foto: / Getty Images

Junior Dina Ebimbe will endlich Konstanz in seine Karriere bekommen. Das erhofft er sich bei Eintracht Frankfurt, für das er in dieser Saison auf Leihbasis spielt.

Junior Dina Ebimbe war die komplette Hinrunde der Bundesliga Stammspieler bei Eintracht Frankfurt und kam auch in der Champions League regelmäßig zum Einsatz. Ein Syndesmosebandriss verschrieb dem 22-Jährige dann allerdings eine zweimonatige Zwangspause.

Es sei nun "sehr wichtig" an einem langfristigen Projekt teilzunehmen, sagt Ebimbe im Interview mit der L'Equipe. "Diesmal wollte ich mich auf lange Sicht vorstellen. Meine Karriere ist etwas Besonderes, ich habe in meinen Vereinen jeweils nur eine Saison gespielt."

Ebimbe hat sich also dazu entschlossen, langfristig bei den Adlerträgern zu bleiben. Aktuell ist der Flügelbahnspieler lediglich von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Demnach greift bei Klassenerhalt in der Bundesliga eine Kaufpflicht über 6,5 Millionen Euro. PSG soll aber über eine Rückkaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro verfügen.

"Mit 22 Jahren ist es an der Zeit für mich, ein langfristiges Projekt anzugehen", führt Ebimbe aus. Mit Trainer Oliver Glasner sowie dem Management liege zudem ein "perfektes" Verhältnis vor. Bei PSG fehlte ihm das Vertrauen, zuletzt war er an Le Havre und Dijon ausgeliehen. Jetzt will Ebimbe bei Eintracht Frankfurt durchstarten.

