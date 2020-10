Real Madrid : Läster-Eklat gegen Vinicius? Karim Benzema reagiert

Auch wenn Vinicius in den letzten Spielen nicht die besten Leistungen zeigte, darf Benzemas unnötige Aktion durchaus hinterfragt werden. Immerhin hielt sich der Madrider Stürmer an seine eigene Anweisung.

Laut KICKER spielte Benzema Vinicius in der ersten Halbzeit viermal und in der zweiten Spielhälfte kein einziges Mal an. Mendy hatte seine Quote immerhin um die Hälfte reduziert (8/4).