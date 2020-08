FC Valencia : El Loco ruft: Rodrigo Moreno vor Valencia-Abschied

Der Umbruch beim FC Valencia ist in vollem Gange. Nach Ferran Torres, Dani Parejo und Francis Coquelin könnte nun in Rodrigo Moreno ein weiterer Hochkaräter gehen.

Rodrigo Moreno (29, Vertrag bis 2022) wird den FC Valencia nach sechs Jahren aller Voraussicht nach in dieser Sommer-Transferperiode verlassen. Die von Corona finanziell arg gebeutelten Fledermäuse wollen den Großverdiener loswerden.

Da Valencia zudem die anvisierte Champions-League-Qualifikation verpatzte und nicht einmal in der Europa League an den Start geht, soll ein Neuaufbau her.

Ferran Torres (20, Manchester City) wurde bereits verkauft - ebenso wie Francis Coquelin (Villarreal). Mannschaftskapitän Dani Parejo wurde an Villarreal verschenkt. Nun soll auch Rodrigo gehen.