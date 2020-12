Real Madrid : Elfer-Diskussion: Zinedine Zidane wegen Ronald Koeman verärgert

Der am Sonntag ausgebliebene Elfmeterpfiff sorgte einmal mehr für schäumende Diskussionen um den Videoassistenten. Ronald Koeman hatte sich sich ebenfalls zu der strittigen Situation geäußert, was Zinedine Zidane so gar nicht passt.

Hand oder nicht Hand? Für Jose Luis Mendilibar gab es am Sonntag keine zwei Meinungen. Aber auch nachdem sich der Videoassistent das vermeintliche Handspiel von Sergio Ramos in der 82. Minute angesehen hatte, blieb der Pfiff aus.

Ronald Koeman hatte sich in dieser Woche überrascht vom nicht gegebenen Strafstoß gezeigt. Der Trainer des FC Barcelona hätte auf den Punkt gezeigt, wie er erklärte. Wenn man in Madrid zehn Leute fragen würde, würden neun Elfmeter geben, so Koemans Wortlaut, mit dem er Zinedine Zidane in Rage bringt.

Er sei verärgert über die Kommentare, die aus Barcelona dazu abgegeben wurden, sagte Zidane am Dienstag. "Schiedsrichter sind Teil des Spiels und sie können auch Fehler machen, wie die Spieler. Ich mische mich da nie ein, weil es kompliziert ist. Es gibt aber nichts hinzuzufügen, wir haben morgen ein wichtiges Spiel und wir denken daran."