Er verweigert Corona-Spende : Emmanuel Adebayor distanziert sich von Eto'o und Drogba

In den Sozialen Medien hat sich Emmanuel Adebayor zum wiederholten Male dafür gerechtfertigt, warum er kein Geld in seine togolesische Heimat gespendet hat. Die Vergleiche mit Didier Drogba und Samuel Eto'o findet er unpassend.

Emmanuel Adebayor (36), früher unter anderem bei Real Madrid, Manchester City und Arsenal unter Vertrag, fühlt sich kritisiert, weil er nicht wie Didier Drogba und Samuel Eto'o eine Stiftung gegründet habe, die Hilfsbedürftigen in der schweren Coronazeit unter die Arme greift.

"Ich werde mit Drogba und Eto'o verglichen. Ich bin jedoch keiner von ihnen. Ich bin Emmanuel Sheyi Adebayor und ich werde immer tun, was ich will", ließ er in einem Livevideo klare Worte fallen.

Der Stürmer von Olimpia Asunción weiter: "Ich mache was ich will, ich esse was ich will, und das ist das Wichtigste. Natürlich wird es diejenigen geben, die mich kritisieren, weil ich in Lome keine Grundlage geschaffen habe." Lome ist die Hauptstadt Togos, in der Adebayor geboren und aufgewachsen ist.