Die Gerüchte um Emre Can und Borussia Dortmund flammten neu auf. Aus Italien ist diesbezüglich Konkretes zu vernehmen. Die führenden Medien in Deutschland gehen dagegen etwas zurückhaltender vor.

Emre Can könnte Borussia Dortmund in der Defensive durchaus weiterhelfen. Seine Polyvalenz ermöglicht es ihm, in der Innenverteidiger und im defensiv-zentralen Mittelfeld für Ruhe sorgen zu können – Ruhe, die der BVB durchaus vonnöten hat.

Die GAZZETTA DELLO SPORT berichtet von der Dortmunder Bereitschaft, in Kürze eine erste Offerte bei Juventus Turin, Cans aktuellem Arbeitgeber, einzureichen.

Für den Donnerstagabend sei ein Gespräch zwischen BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Juve-Boss Andrea Agnelli anberaumt gewesen.

Vonseiten des italienischen Journalisten Nicolo Schira heißt es, der BVB sei bereit, 18 Millionen Euro Ablöse zu entrichten. Überdies liege ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2024 in der Dortmunder Schublade.