Borussia Dortmund : Emre Can erklärt, warum er dem FC Bayern den Rücken kehrte

Als Teenager hatte sich Emre Can dem FC Bayern angeschlossen. Weniger später war Pep Guardiola für den Münchner Spitzenverein tätig. Nach einem ehrlichen Gespräch mit dem Star-Trainer wurde Can klar, dass er sich verändern muss.

Es war zwar Jupp Heynckes, der Emre Can zu seinem Debüt in der Bundesliga verhalf. In der darauffolgenden Saison übernahm jedoch Pep Guardiola die vakante Cheftrainer-Stelle beim FC Bayern.

"Ich habe ihn ziemlich direkt gefragt, wie meine Chancen stehen", betrachtet Can eines seiner ersten Aufeinandertreffen mit Guardiola auf der Homepage von Borussia Dortmund in der Retrospektive. "Er war sehr ehrlich zu mir und hat mir gesagt, dass es nicht einfach werden würde."

Nach jener Unterredung war für Can klar, dass er sich auf die Suche nach einem neuen Verein begeben muss. "Mir war klar, dass es für meine Entwicklung wichtig sein würde, dass ich viel spiele und möglichst wenig auf der Bank sitze. Da kam das Angebot aus Leverkusen genau richtig", erläutert er.