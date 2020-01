Gerücht Emre Can arbeitet an seinem Weggang von Juventus Turin. Aus den Gerüchten, die den Nationalspieler schon seit geraumer Zeit säumen, hat sich allerdings noch nichts Konkretes ergeben. Inzwischen soll es auch einen Interessenten aus der Premier League geben.

Angeblich wollte Evertons Trainer Carlo Ancelotti Can bereits zum SSC Neapel, seiner vorhergehenden Station, holen.

Nach vier Jahren in Diensten des FC Liverpool könnte es für Emre Can schon bald auf die Insel zurückgehen.

Ob ein Wechsel zum Stadtrivalen dort gut aufgenommen werden würde, ist zumindest fraglich. Sicher scheint dagegen die vorzeitige Trennung von Juventus Turin.

Maurizio Sarri setzte bisher nur achtmal auf Can, in der Champions League verzichtete der neue Trainer der Alten Dame sogar ganz auf den Mittelfeldspieler.

Um nicht die Teilnahme an der EURO 2020 zu gefährden, muss Can regelmäßig im Einsatz sein.

Vertraglich ist Can an die Alte Dame noch bis 2022 gebunden. Als weitere Interessenten wurden in der Vergangenheit Borussia Dortmund, der FC Bayern und Paris Saint-Germain gehandelt.

