Gerücht Emre Can hat die Nase voll von seiner Situation bei Juventus Turin. Der Mittelfeldspieler will nun seinen Abschied im Januar forcieren. Und die Alte Dame könnte zustimmen müssen.

Emre Can will Juventus Turin im Januar verlassen. Laut GAZZETTA DELLO SPORT soll der Berater des 26-Jährigen eine kurzfristige Lösung finden.

Zudem hat er um ein Gespräch mit der Vereinsspitze des italienischen Meisters gebeten.

Unter Maurizio Sarri spielt Emre Can keine Rolle, für die Champions League ist er in dieser Saison gar nicht gemeldet worden.

Emre Can war von dieser Entscheidung durch Maurizio Sarri "geschockt". Doch nicht nur in der Königsklasse musste Can zuschauen.